L'écrivain Alexandre Jardin nous revient avec son plus récent roman, La femme qui a inventé l’amour.

Écoutez Alexandre Jardin parler de son nouveau livre et de la perspective de l'amour à travers les siècles, en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Alexandre Jardin explique que son roman met en scène une princesse qui, il y a des milliers d'années, invente l'amour comme force de transformation individuelle et collective.

Cette dernière a dessiné le premier idéogramme chinois de l’amour.

Selon lui, il relie la naissance de l'amour à une révolution culturelle

Jardin affirme que l’amour, plus qu’une émotion, est une puissance de désobéissance et de liberté face à la peur.