C'est le moment pour Nathalie Normandeau de livrer son hebdomadaire recapitulatif politique de la semaine sous forme de métaphores sportives.
Qui recevra des cartons rouges? Quels politiciens se trouvent en avantage numérique ou sur le banc des pénalités?
Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette qui continue de faire le plein d'appuis : 11 ministres et dix députés l'appuient, contre un ministre et huit députés pour Bernard Drainville. D'ailleurs, Bernard va lancer sa campagne ce dimanche à Lévis. Alors, il va annoncer ses grandes priorités.»