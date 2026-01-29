 Aller au contenu
Politique provinciale
Recapitulatif politique

«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette!»

par 98.5

0:00
12:12

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 janvier 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette!»
C'est le moment pour Nathalie Normandeau de livrer son hebdomadaire recap politique de la semaine sous forme de métaphores sportives. / Christinne Muschi / La Presse canadienne

C'est le moment pour Nathalie Normandeau de livrer son hebdomadaire recapitulatif politique de la semaine sous forme de métaphores sportives. 

Qui recevra des cartons rouges? Quels politiciens se trouvent en avantage numérique ou sur le banc des pénalités?

Écoutez l'animatrice et chroniqueuse Nathalie Normandeau, jeudi, au micro de Philippe Cantin.

«En avantage numérique, c'est Christine Fréchette qui continue de faire le plein d'appuis : 11 ministres et dix députés l'appuient, contre un ministre et huit députés pour Bernard Drainville. D'ailleurs, Bernard va lancer sa campagne ce dimanche à Lévis. Alors, il va annoncer ses grandes priorités.»

Nathalie Normandeau

Vous aimerez aussi

Infrastructures: «On assiste en temps réel à l'effondrement du réseau»
La commission
Infrastructures: «On assiste en temps réel à l'effondrement du réseau»
0:00
10:03
Bruce Springsteen réagit aux évènements de Minneapolis avec une nouvelle chanson
La commission
Bruce Springsteen réagit aux évènements de Minneapolis avec une nouvelle chanson
0:00
3:10

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Rattrapage
Saison 2025-2026
Canadiens-«Nordiques» prise deux
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
Rattrapage
Épicerie
Quels sont les meilleurs rabais cette semaine?
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Rattrapage
Pour l'année 2026
De bonnes perspectives pour les marchés boursiers
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
Rattrapage
Chaos à Minneapolis
Le Tsar de la frontière admet des manquements de la gestion fédérale
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
Rattrapage
Des Albertains discutent avec les Américains
«Une ingérence étrangère sans précédent menée par les États-Unis»
«L'objectif était d'empêcher des livraisons illicites aux personnes incarcérées»
Rattrapage
Prison de Bordeaux: opération antidrones
«L'objectif était d'empêcher des livraisons illicites aux personnes incarcérées»
«L'amour est la plus extraordinaire invention de tous les temps» -A. Jardin
Rattrapage
La femme qui a inventé l’amour
«L'amour est la plus extraordinaire invention de tous les temps» -A. Jardin
L'Avalanche dans l'uniforme des Nordiques : «C'est un beau clin d'œil»
Rattrapage
Match des Canadiens au Centre Bell
L'Avalanche dans l'uniforme des Nordiques : «C'est un beau clin d'œil»
Place à la version québécoise du FC Supra
Rattrapage
Soccer
Place à la version québécoise du FC Supra
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
Rattrapage
Fuites d'eau dans plusieurs cliniques
État des hôpitaux : «Le problème, c'est qu'il n'y a pas de plan»
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
Rattrapage
Gourou en salle dès vendredi
«C'est un film fascinant qui s'incruste dans le milieu des coachs de vie»
Séparatisme en Alberta: une demande de 500 milliards $ à Washington?
Rattrapage
L'indépendance s'invite à la rencontre des PM
Séparatisme en Alberta: une demande de 500 milliards $ à Washington?
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'impact du congédiement d'Eric Raymond sur la gestion des gardiens
Les souvenirs olympiques de Philippe Bonneville
Rattrapage
Il sera à Milan-Cortina pour Cogeco Media
Les souvenirs olympiques de Philippe Bonneville