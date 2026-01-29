Match des Canadiens au Centre Bell

Les joueurs de l'Avalanche du Colorado enfileront le chandail des Nordiques de Québec, jeudi soir, face aux Canadiens de Montréal, pour souligner les 30 ans du déménagement de l'équipe.

Écoutez Alain Côté, ancien joueur des Nordiques de Québec, aborder le sujet, et discuter de la rivalité entre les deux équipes, jeudi, au micro de Philippe Cantin.