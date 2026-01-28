Posture de Scott Bessent envers Carney

Le Secrétaire du Trésor des États-Unis a fait plusieurs mises en garde envers le premier ministre canadien.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les États-Unis, visiblement encore frustrés des commentaires de Mark Carney à Davos;
- Le Canada et Séoul s’entendent pour attirer la production automobile sud-coréenne au Canada;
- La Banque du Canada a maintenu son taux cible à 2,25% et présenté ses perspectives sur les économies mondiales et canadiennes.
- La Réserve fédérale américaine vient à son tour de maintenir ses taux.