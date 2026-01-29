Plus de 20 000 clients d'Hydro-Québec ont été privés de courant pendant plusieurs jours en raison d'une panne survenue le week-end dernier, alors que le Québec en entier compose avec un épisode de froid qui nous donne un ressenti à près de -30 à bien des endroits.

Les abonnés des secteurs Côte-Saint-Luc et Côte-des-Neiges à Montréal ont été les plus touchés.

Hydro-Québec explique la situation par un bris d'équipement survenu au poste Hampstead.

Écoutez Pascal Poinlane faire le point, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.