Plus de 20 000 clients d'Hydro-Québec ont été privés de courant pendant plusieurs jours en raison d'une panne survenue le week-end dernier, alors que le Québec en entier compose avec un épisode de froid qui nous donne un ressenti à près de -30 à bien des endroits.
Les abonnés des secteurs Côte-Saint-Luc et Côte-des-Neiges à Montréal ont été les plus touchés.
Hydro-Québec explique la situation par un bris d'équipement survenu au poste Hampstead.
Écoutez Pascal Poinlane faire le point, jeudi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le poste Hampstead va être reconstruit complètement [...] ça va être terminé en 2029. La bonne nouvelle, c'est qu'on est à la fin du processus. [...] La construction commence cet été.»