Des profondeurs de l’Arctique à la bande dessinée

L'explorateur madelinot Mario Cyr présente Nanouk, le premier tome d'une série de six bandes dessinées visant à léguer son savoir aux enfants.

Il y relate ses rencontres saisissantes avec le prédateur le plus dangereux de la terre: l'ours polaire.

Il explique les techniques de plongée extrêmes et les risques du métier, tout en lançant un cri d'alarme sur l'état des océans, décrivant un écosystème en pleine mutation où la fonte des glaces et le réchauffement des eaux forcent les espèces à des adaptations désespérées.

Écoutez Mario Cyr, explorateur, conférencier et caméraman sous-marin, partager ses expériences, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.