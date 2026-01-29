 Aller au contenu
Hockey
Une ambiance nostalgique

Le Tricolore face au test de l'Avalanche du Colorado

par 98.5

le 29 janvier 2026 05:52

Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Le Tricolore face au test de l'Avalanche du Colorado / David Zalubowski / The Associated Press

Les Canadiens de Montréal se préparent à un défi de taille jeudi soir au Centre Bell en recevant l'Avalanche du Colorado, la meilleure équipe de la Ligue nationale cette saison.

Malgré une défaite mercredi face aux Sénateurs d'Ottawa, l'Avalanche demeure redoutable et le duel sera marqué par une ambiance nostalgique, alors que les visiteurs porteront le chandail fleurdelisé des Nordiques de Québec, ravivant ainsi l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du hockey professionnel au Québec.

Écoutez Jean-Michel Bourque aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Par ailleurs, le Tricolore a annoncé le congédiement de l'entraîneur des gardiens de but, Eric Raymond, lui qui sera remplacé de façon intérimaire par Marco Marciano.

Ce changement survient alors que les performances de Samuel Montembeault manquent de constance encore une fois cette saison.

Autres sujets traités :

  • Victoire de la Victoire de Montréal par la marque de 3 à 0 contre Toronto;
  • La LPHF prendra une pause d'un mois pour les Jeux de Milan-Cortina;
  • Dix joueuses de Montréal, dont Marie-Philip Poulin, représenteront leur pays;
  • Internationaux d'Australie: Aryna Sabalenka accède à la finale après avoir reçu un avertissement inhabituel de l'officiel.

