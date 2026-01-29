Les Canadiens de Montréal se préparent à un défi de taille jeudi soir au Centre Bell en recevant l'Avalanche du Colorado, la meilleure équipe de la Ligue nationale cette saison.

Malgré une défaite mercredi face aux Sénateurs d'Ottawa, l'Avalanche demeure redoutable et le duel sera marqué par une ambiance nostalgique, alors que les visiteurs porteront le chandail fleurdelisé des Nordiques de Québec, ravivant ainsi l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du hockey professionnel au Québec.

Par ailleurs, le Tricolore a annoncé le congédiement de l'entraîneur des gardiens de but, Eric Raymond, lui qui sera remplacé de façon intérimaire par Marco Marciano.

Ce changement survient alors que les performances de Samuel Montembeault manquent de constance encore une fois cette saison.

