Justice et faits divers
Un message clair à la société

Eau bouillante sur un enfant: 27 mois de prison pour Stéphanie Borel

par 98.5

Eau bouillante sur un enfant: 27 mois de prison pour Stéphanie Borel
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel

Stéphanie Borel, la femme de Longueuil qui avait aspergé d’eau bouillante un enfant de 10 ans en octobre 2024, a reçu sa sentence.

Elle a été condamnée mercredi à une peine d'emprisonnement de 27 mois. Le juge a ainsi entériné la suggestion commune de la Couronne et de la défense, soulignant la nécessité d'envoyer un message clair à la société: la violence envers les enfants ne sera jamais tolérée.

Écoutez la chroniqueuse Bénédicte Lebel aborder le tout, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

La victime, qui a subi des brûlures au deuxième degré sur 4 % de son corps, notamment au visage et au torse, conserve d'importantes cicatrices physiques et psychologiques. Selo les faits relatés en cour, l'accusée aurait agi par frustration alors qu'elle était excédée par le jeu des jeunes du quartier qui sonnaient à sa porte avant de prendre la fuite.

À sa sortie de prison, Stéphanie Borel sera soumise à une probation et il lui sera formellement interdit de s'approcher à moins de 500 mètres de tout établissement scolaire primaire ou secondaire afin de limiter les risques de récidive.

Autre sujet traité:

  • Incendies criminels à Montréal-Ouest.

