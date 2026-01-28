L'UMQ dénonce ce «non-sens»

La colère des municipalités gronde à la suite de la décision du gouvernement provincial de couper 200 millions de dollars dans le financement du transport collectif de manière rétroactive pour l'année 2025.
Guillaume Tremblay dénonce ce «non-sens» qui forcera les villes à couper des services ou à augmenter les taxes.
Écoutez la président de l'UMQ et maire de Mascouche, réagir à cette décision, mercredi à La commission.
Autres sujets abordés:
- Tensions syndicales à l'Hôtel de Ville de Montréal, où les cols bleus réclament une augmentation de 21% sur cinq ans;
- La fiabilité du REM, à l'arrêt près d'un jour sur deux en janvier, soulève de vives inquiétudes chez les usagers.