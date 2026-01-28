L'UMQ dénonce ce «non-sens»

La colère des municipalités gronde à la suite de la décision du gouvernement provincial de couper 200 millions de dollars dans le financement du transport collectif de manière rétroactive pour l'année 2025.

Guillaume Tremblay dénonce ce «non-sens» qui forcera les villes à couper des services ou à augmenter les taxes.

Écoutez la président de l'UMQ et maire de Mascouche, réagir à cette décision, mercredi à La commission.

