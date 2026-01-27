Ancien PM de l'Alberta

Jason Kenney, l'ancien premier ministre de l’Alberta et ex-ministre sous Stephen Harper, veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur, la responsabilité et le respect des institutions.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Kenney s’oppose à l’influence de Donald Trump et à la «chambre d’écho» qui domine le Parti conservateur du Canada, critiquant le silence de Pierre Poilievre sur des enjeux clés comme l’Ukraine.

Son bilinguisme et sa compréhension du Québec font de lui un potentiel futur chef conservateur, notamment en vue de 2026.