Nouvelles statistiques

La diminution du taux de natalité combinée au vieillissement de la population entraînera une baisse du poids démographique du Québec au sein du Canada d’ici 2050, selon des statistiques récemment dévoilées par Statistique Canada.

Alors qu'en 1970 la population du Québec représentait 28% de la population canadienne, ce pourcentage pourrait descendre jusqu'à 18% d'ici 2050, si la tendance se maintient.

Écoutez Laurent Martel, directeur du Centre de la démographie de Statistique Canada, discuter de cette tendance, mercredi, à La commission.

Il indique que les seuils immigratoires du Québec, qui sont plus bas que d'autres provinces, pourraient contribuer à accélérer cette baisse.