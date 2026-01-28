Science ou bureaucratie?

Lucien Maltais, premier PDG de l'Institut national d'excellence en éducation (INEE), présente la mission de son organisme.

En poste depuis six mois, il assure que l'institut, composé de 30 employés, vise à offrir un éclairage rigoureux aux intervenants.

Toutefois, les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez se montrent sceptiques.

Ils critiquent la création d'une nouvelle structure bureaucratique coûteuse (environ 3 millions $ par an) alors que des besoins criants persistent dans les écoles et que des regroupements de recherche existants auraient pu assumer ce rôle.

Écoutez Lucien Maltais, PDG de l’Institut national d’excellence en éducation, expliquer le tout, mercredi, à La commission.