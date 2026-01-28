 Aller au contenu
Hockey
Pour retrouver davantage de stabilité

Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore

par 98.5

0:00
3:07

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 janvier 2026 16:03

Avec

Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier

et autres

Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Esprit sportif / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont annoncé le congédiement de l'entraîneur des gardiens de but, Éric Raymond, mercredi matin.

Ce dernier sera remplacé par Marco Marciano, qui occupait jusqu'à tout récemment les mêmes fonctions avec le Rocket de Laval.

Selon l'ancien entraîneur des gardiens de but de la Ligue nationale, Stéphane Waite, ce changement s'explique par le besoin d'entendre une «nouvelle voix» après cinq ans de collaboration, particulièrement pour Samuel Montembeault qui offre des performances en dents de scie.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier et l'expert Stéphane Waite aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Stéphane Waite souligne que Marco Marciano apportera un point de vue différent, notamment sur la préparation mentale, pour aider Montembeault à retrouver sa stabilité devant le filet.

