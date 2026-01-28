 Aller au contenu
Doug Ford ne veut pas que le PQ gagne en octobre

«L'élection est dans dix mois, pourquoi commenter?» -Dimitri Soudas

Le Québec maintenant

le 28 janvier 2026 17:45

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a déclaré que la situation serait catastrophique si le Parti québécois remportait l'élection provinciale d'octobre au Québec.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford qualifie une potentielle élection du Parti québécois de «catastrophe» pour le Canada;
  • Soudas se demande pourquoi Ford fait une telle sortie à dix mois de l'élection du Québec?
  • La différence entre souverainistes québécois et séparatistes albertains
  • On parle d’ingérence étrangère en Alberta;
  • Un sondage Léger montre Mark Carney en tête au Québec, le Bloc québécois en baisse à 26 %, et les conservateurs à 22 %.

