Doug Ford ne veut pas que le PQ gagne en octobre

Le premier ministre de l'Ontario Doug Ford a déclaré que la situation serait catastrophique si le Parti québécois remportait l'élection provinciale d'octobre au Québec.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le premier ministre de l’Ontario Doug Ford qualifie une potentielle élection du Parti québécois de «catastrophe» pour le Canada;
- Soudas se demande pourquoi Ford fait une telle sortie à dix mois de l'élection du Québec?
- La différence entre souverainistes québécois et séparatistes albertains
- On parle d’ingérence étrangère en Alberta;
- Un sondage Léger montre Mark Carney en tête au Québec, le Bloc québécois en baisse à 26 %, et les conservateurs à 22 %.