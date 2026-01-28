 Aller au contenu
Arts et spectacles
De retour sur scène après 35 ans

Quand Jon Bon Jovi donnait un coup de pouce à Aldo Nova

par 98.5

0:00
10:45

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 janvier 2026 16:59

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Quand Jon Bon Jovi donnait un coup de pouce à Aldo Nova
Philippe Cantin, Aldo Nova et Catherine Beauchamp. / Cogeco Média

Aldo Nova sera de retour sur scène sous peu, une première en 35 ans. Et il a travaillé avec une foule d'artistes de réputation internationale.

Écoutez Aldo Nova parler de sa relation avec Jon Bon Jovi et Céline Dion et une foule d'autres sujets avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • On parle de son premier succès, Fantasy, en 1982;
  • Aldo Nova se souvient de l'époque durant laquelle un très jeune Jon Bon Jovi était homme à tout faire dans le studio où il enregistrait;
  • Il nous parle de ses collaborations pour le groupe de Jon et pour ses projets solos; ainsi qu'avec Céline Dion et Luc Plamondon;
  • Il souligne son influence sur un succès anglophone de Céline Dion et sa signature musicale (ses solos de guitare);
  •  Aldo Nova sera en concert au Cabaret du Casino, le 31 janvier.

Vous aimerez aussi

Musique en continu: le nouveau contenu québécois peine à séduire les jeunes
Lagacé le matin
Musique en continu: le nouveau contenu québécois peine à séduire les jeunes
0:00
4:34
Prix Junos: «Un gala déconnecté de la culture québécoise»
Lagacé le matin
Prix Junos: «Un gala déconnecté de la culture québécoise»
0:00
3:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Représenter 40 millions de Canadiens, c'est vraiment spécial» -Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Porte-drapeau du Canada
«Représenter 40 millions de Canadiens, c'est vraiment spécial» -Mikaël Kingsbury
«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
La porte pour Régine Laurent
«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Rattrapage
Tabac, stupéfiant et cellulaires
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Les récents discours de Mark Carney le font grimper dans les sondages
Rattrapage
En terrain majoritaire
Les récents discours de Mark Carney le font grimper dans les sondages
Donald Trump est-il prêt à «frapper plus fort» sur l'Iran?
Rattrapage
La tension monte d'un cran
Donald Trump est-il prêt à «frapper plus fort» sur l'Iran?
«Congé administratif» pour les agents impliqués
Rattrapage
Mort d'Alex Pretti à Minneapolis
«Congé administratif» pour les agents impliqués
Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Rattrapage
Pour retrouver davantage de stabilité
Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Un projet pilote pour les interventions auprès des personnes autistes
Rattrapage
Vidéo
AutSecours
Un projet pilote pour les interventions auprès des personnes autistes
Regarder9:11Philippe Cantin
Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique
Rattrapage
Soutenu financièrement par Jeff Bezos
Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
Rattrapage
Manifestation à l'hôtel de ville
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
Comment les athlètes gèrent-ils leurs familles?
Rattrapage
Jeux olympiques
Comment les athlètes gèrent-ils leurs familles?
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Rattrapage
Accord important entre l'Europe et l'Inde
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Rattrapage
Propos sur les armes à feu
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Jason Kenney veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur
Rattrapage
Ancien PM de l'Alberta
Jason Kenney veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur