De retour sur scène après 35 ans

Aldo Nova sera de retour sur scène sous peu, une première en 35 ans. Et il a travaillé avec une foule d'artistes de réputation internationale.
Écoutez Aldo Nova parler de sa relation avec Jon Bon Jovi et Céline Dion et une foule d'autres sujets avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On parle de son premier succès, Fantasy, en 1982;
- Aldo Nova se souvient de l'époque durant laquelle un très jeune Jon Bon Jovi était homme à tout faire dans le studio où il enregistrait;
- Il nous parle de ses collaborations pour le groupe de Jon et pour ses projets solos; ainsi qu'avec Céline Dion et Luc Plamondon;
- Il souligne son influence sur un succès anglophone de Céline Dion et sa signature musicale (ses solos de guitare);
- Aldo Nova sera en concert au Cabaret du Casino, le 31 janvier.