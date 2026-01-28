Porte-drapeau du Canada

Mikaël Kingsbury et Marielle Thompson ont été choisis comme porte-drapeaux du Canada pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, prévue vendredi prochain.

Écoutez le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury commenter cet honneur au micro de Philippe Cantin.

Kingsbury, triple médaillé olympique, considère cet honneur comme une reconnaissance de sa carrière et souligne l’importance de l’esprit d’équipe.

Il partage ce moment spécial avec Thompson, championne olympique, tout en restant concentré sur ses compétitions à venir.