 Aller au contenu
Société
Tabac, stupéfiant et cellulaires

8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec

par 98.5

0:00
5:00

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 janvier 2026 17:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière. / Cogeco Média

Une somme astronomique de 8,7 M$ en tabac, stupéfiants et téléphones cellulaires a été saisie dans les établissements carcéraux du Québec entre les mois d'avril et décembre 2025.

Cette vague de saisie fait suite à un budget de 36 M$ qui avait été accordé en 2023 pour lutter contre la contrebande au sein des prisons à travers la province.

Écoutez le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

L'élu mentionne que plusieurs nouvelles technologies, telles que des détecteurs de cellulaires, des détecteurs de drones et des scans corporels, ont été ajoutées pour prévenir la livraison de contrebande.

«Pour moi, c'est super important, parce que je parle de la lutte au crime organisé, mais si une fois à l'intérieur des barreaux, ils continuent de passer leur commande ou de faire leur sale besogne, on n'est pas plus avancé. Grâce au bon travail des agents à l'intérieur des murs, on a réussi à faire plusieurs perquisitions.»

Ian Lafrenière

Vous aimerez aussi

Filmer l’ours polaire: les secrets et les peurs de Mario Cyr
Lagacé le matin
Filmer l’ours polaire: les secrets et les peurs de Mario Cyr
0:00
10:50
Infrastructures: un déficit «hallucinant» qui donne le vertige
Lagacé le matin
Infrastructures: un déficit «hallucinant» qui donne le vertige
0:00
8:21

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Représenter 40 millions de Canadiens, c'est vraiment spécial» -Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Porte-drapeau du Canada
«Représenter 40 millions de Canadiens, c'est vraiment spécial» -Mikaël Kingsbury
«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
La porte pour Régine Laurent
«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
Quand Jon Bon Jovi donnait un coup de pouce à Aldo Nova
Rattrapage
De retour sur scène après 35 ans
Quand Jon Bon Jovi donnait un coup de pouce à Aldo Nova
Les récents discours de Mark Carney le font grimper dans les sondages
Rattrapage
En terrain majoritaire
Les récents discours de Mark Carney le font grimper dans les sondages
Donald Trump est-il prêt à «frapper plus fort» sur l'Iran?
Rattrapage
La tension monte d'un cran
Donald Trump est-il prêt à «frapper plus fort» sur l'Iran?
«Congé administratif» pour les agents impliqués
Rattrapage
Mort d'Alex Pretti à Minneapolis
«Congé administratif» pour les agents impliqués
Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Rattrapage
Pour retrouver davantage de stabilité
Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Un projet pilote pour les interventions auprès des personnes autistes
Rattrapage
Vidéo
AutSecours
Un projet pilote pour les interventions auprès des personnes autistes
Regarder9:11Philippe Cantin
Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique
Rattrapage
Soutenu financièrement par Jeff Bezos
Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
Rattrapage
Manifestation à l'hôtel de ville
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
Comment les athlètes gèrent-ils leurs familles?
Rattrapage
Jeux olympiques
Comment les athlètes gèrent-ils leurs familles?
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Rattrapage
Accord important entre l'Europe et l'Inde
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Rattrapage
Propos sur les armes à feu
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Jason Kenney veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur
Rattrapage
Ancien PM de l'Alberta
Jason Kenney veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur