Tabac, stupéfiant et cellulaires

Une somme astronomique de 8,7 M$ en tabac, stupéfiants et téléphones cellulaires a été saisie dans les établissements carcéraux du Québec entre les mois d'avril et décembre 2025.

Cette vague de saisie fait suite à un budget de 36 M$ qui avait été accordé en 2023 pour lutter contre la contrebande au sein des prisons à travers la province.

Écoutez le ministre de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, aborder le sujet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

L'élu mentionne que plusieurs nouvelles technologies, telles que des détecteurs de cellulaires, des détecteurs de drones et des scans corporels, ont été ajoutées pour prévenir la livraison de contrebande.