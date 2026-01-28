 Aller au contenu
Cinéma
Soutenu financièrement par Jeff Bezos

Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique

par 98.5

le 28 janvier 2026 15:43

Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

Henry Arnaud / Cogeco Média

Le milliardaire Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, a investi 75 millions de dollars dans un documentaire intitulé Melania, qui sortira en salle ce vendredi.

Le film, qui retrace les 20 jours précédant le retour de Donald Trump à la présidence, suscite l'incompréhension en raison de sa distribution très limitée, principalement ciblée dans des zones réputées républicaines.

Écoutez le correspondant Henry Arnaud aborder le tout, mercredi après-midi, avec la chroniqueuse Catherine Beauchamp à l'émission de Philippe Cantin.

Henry Arnaud souligne que cette initiative ressemble davantage à une manœuvre de clientélisme politique de la part de Bezos pour s'attirer les faveurs du clan Trump, notamment pour ses projets aérospatiaux avec Blue Origin.

