Soutenu financièrement par Jeff Bezos

Le milliardaire Jeff Bezos, propriétaire d'Amazon, a investi 75 millions de dollars dans un documentaire intitulé Melania, qui sortira en salle ce vendredi.

Le film, qui retrace les 20 jours précédant le retour de Donald Trump à la présidence, suscite l'incompréhension en raison de sa distribution très limitée, principalement ciblée dans des zones réputées républicaines.

Henry Arnaud souligne que cette initiative ressemble davantage à une manœuvre de clientélisme politique de la part de Bezos pour s'attirer les faveurs du clan Trump, notamment pour ses projets aérospatiaux avec Blue Origin.