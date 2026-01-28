Mort d'Alex Pretti à Minneapolis

Les agents de la Police de l'immigration américaine (ICE) impliqués dans la mort d’Alex Beretti sont en congé administratif.
Écoutez depuis Minneapolis Any Guillemette, qui fait le suivi des événements survenus dans cette ville.
Les sujets discutés
- Cette décision est saluée comme un changement un professeur québécois à l’Université du Minnesota.
- Il a lui-même été pris dans une opération de ICE;
- La population organise des patrouilles non violentes qui se déroulent dans le calme;
- Les citoyens utilisent des sifflets pour se protéger et signaler leur présence, illustrant la résistance citoyenne contre la brutalité policière.