La tension monte d'un cran entre Washington et Téhéran, alors que Donald Trump a vertement mis en garde l'Iran, exigeant une nouvelle entente stricte sur le nucléaire, faute de quoi il menace de mener des frappes plus dévastatrices que celles de l'été dernier.

En réponse, le régime iranien affirme avoir «le doigt sur la détente», prêt à riposter contre toute agression américaine ou utilisation des espaces aériens voisins par les États-Unis.

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin aborder le tout, mercredi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Autre sujet traité: