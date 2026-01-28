Le Service de police de Montréal met sur pied un projet pilote pour adapter les interventions policières auprès des personnes autistes.

Cette initiative, nommé AutSecours, est mise sur pied en partenariat avec l'organisme À pas de géants, un centre d'éducation qui travaille auprès des adultes autistes.

Écoutez le chef du SPVM, Fady Dagher, expliquer l'objectif de ce projet pilote, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Le policier raconte qu'une intervention auprès d'une personne autiste en 2020 et sa rencontre avec l'animateur Charles Lafortune, dont le fils Mathias vit avec le trouble du spectre de l'autisme, l'ont amené à vouloir instaurer ce projet pilote.

Des formations continues seront également ajoutées au cours des prochains mois.