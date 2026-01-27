 Aller au contenu
Le Minnesota sous tension

Malgré une accalmie, la situation est toujours tendue à Minneapolis

le 27 janvier 2026 15:29

Philippe Cantin
Any Guillemette
Une personne brandit une pancarte à l'effigie d'Alex Pretti lors d'une manifestation devant le bureau de la sénatrice démocrate du Minnesota, Amy Klobuchar, le lundi 26 janvier 2026, à Minneapolis. / AP Photo/Adam Gray

En direct de Minneapolis, la journaliste Any Guillemette observe que le climat s'est légèrement amélioré au Minnesota.

Cette accalmie cache toutefois les sérieuses répercussions des interventions de l'ICE, qui s'apprêtent à laisser des marques durables au sein de la population, particulièrement chez les communautés culturelles.

Écoutez les explications de la journaliste Any Guillemette, mardi, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

«La situation semble être presque revenue à la normale ici, mais la réalité est tout autre pour les gens qui y vivent.»

Any Guillemette

