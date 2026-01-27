Le Minnesota sous tension

En direct de Minneapolis, la journaliste Any Guillemette observe que le climat s'est légèrement amélioré au Minnesota.

Cette accalmie cache toutefois les sérieuses répercussions des interventions de l'ICE, qui s'apprêtent à laisser des marques durables au sein de la population, particulièrement chez les communautés culturelles.

Écoutez les explications de la journaliste Any Guillemette, mardi, au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.