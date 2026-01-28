Décès d'Alex Pretti

 Aller au contenu
Politique internationale
La commission

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
À l’approche des élections de mi-mandat, le président Donald Trump cherche à calmer les tensions après la mort par balle d’Alex Pretti, tandis que les agents impliqués dans cette intervention ont été suspendus.

Dans un rare mea culpa, le président américain a indiqué vouloir «assouplir les mesures liées à sa politique migratoire».

Écoutez l'analyse du titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, Frédérick Gagnon à La commission.

Selon l'expert, les candidats démocrates sont déjà en mode campagne afin de convaincre les électeurs de leur offrir la balance du pouvoir au Congrès lors du prochain prochain scrutin.

«Est ce que les démocrates seront capables de réduire, d'interrompre le financement à ICE? Ça risque d'être difficile à ce moment-ci, parce que les majorités dans les deux chambres sont républicaines, mais les démocrates sont en train de préparer le terrain en vue des élections de mi-mandat de novembre prochain. Les démocrates sont en train de dire aux Américains: si vous trouvez que ça a pas d'allure tout ça, ben nous on est là et il faudra peut être penser à voter pour nous en novembre.»

Frédérick Gagnon

Autres sujets abordés

  • Qui sont les agents du ICE? Cours 101 sur la police de l'immigration;
  • Une flotte américaine au large de l'Iran animent les tensions entre les deux pays.

