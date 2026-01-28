Décès d'Alex Pretti

À l’approche des élections de mi-mandat, le président Donald Trump cherche à calmer les tensions après la mort par balle d’Alex Pretti, tandis que les agents impliqués dans cette intervention ont été suspendus.

Dans un rare mea culpa, le président américain a indiqué vouloir «assouplir les mesures liées à sa politique migratoire».

Écoutez l'analyse du titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, Frédérick Gagnon à La commission.

Selon l'expert, les candidats démocrates sont déjà en mode campagne afin de convaincre les électeurs de leur offrir la balance du pouvoir au Congrès lors du prochain prochain scrutin.