Propos sur les armes à feu

La situation explosive au Minnesota qui fait toujours les manchettes aux États-Unis et une déclaration du président Donald Trump est en train de se retourner contre lui.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter la situation au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les démocrates retournent les propos de Donald Trump sur les armes à feu contre lui;
- Des juges commencent à perdre patience et demandent des réponses au leadership de l’agence ICE; Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure, fait face à une possible destitution;
- L’armée américaine fait sentir sa présence à proximité de l’Iran. Pourquoi?
- Des agents de la Police de l'immigration américaine auront un rôle aux prochains Jeux olympiques d'hiver.