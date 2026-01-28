 Aller au contenu
Politique municipale
Manifestation à l'hôtel de ville

Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»

par 98.5

0:00
10:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 28 janvier 2026 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le président du syndicat assure que tout s'est fait dans «le calme et la paix»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Une manifestation de cols bleus qui s'est déroulée à l'hôtel de ville de Montréal, mercredi, a mené à la suspension des travaux du conseil municipal. 

Les cols bleus se sont rendus sur place afin d'exprimer leur mécontentement en lien avec le cadre financier de la ville alors que les négociations pour le renouvellement de leur convention collective sont dans l'impasse depuis un an.

Si au départ les protestations se tenaient à l'extérieur, certains manifestants ont fini par s'introduire dans le bâtiment pour se faire entendre.

Écoutez Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, expliquer cette mobilisation au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier assure que cette mobilisation s'est effectuée dans «le calme et la paix».

«C'était pour démontrer à la ville, vue l'adoption du budget, qu'on n'était pas d'accord avec le cadre financier. Et c'est symbolique parce que ça fait un an jour pour jour qu'on est en négociation avec la ville. On a voulu faire une action juste pour leur démontrer qu'on n'était pas content, toujours dans le calme et la paix à l'extérieur.»

Jean-Pierre Lauzon

Vous aimerez aussi

Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
Lagacé le matin
Profilage racial: «Ça m'est arrivé quelques fois» -Soraya Martinez Ferrada
0:00
8:07
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
Radio textos
La mairesse Catherine Fournier avait envie de «briser les codes»
0:00
22:09

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Représenter 40 millions de Canadiens, c'est vraiment spécial» -Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Porte-drapeau du Canada
«Représenter 40 millions de Canadiens, c'est vraiment spécial» -Mikaël Kingsbury
«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
Rattrapage
La porte pour Régine Laurent
«C'était intenable pour Santé Québec» -Nathalie Normandeau
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Rattrapage
Tabac, stupéfiant et cellulaires
8,7 M$ en produits illicites saisi dans les prisons du Québec
Quand Jon Bon Jovi donnait un coup de pouce à Aldo Nova
Rattrapage
De retour sur scène après 35 ans
Quand Jon Bon Jovi donnait un coup de pouce à Aldo Nova
Les récents discours de Mark Carney le font grimper dans les sondages
Rattrapage
En terrain majoritaire
Les récents discours de Mark Carney le font grimper dans les sondages
Donald Trump est-il prêt à «frapper plus fort» sur l'Iran?
Rattrapage
La tension monte d'un cran
Donald Trump est-il prêt à «frapper plus fort» sur l'Iran?
«Congé administratif» pour les agents impliqués
Rattrapage
Mort d'Alex Pretti à Minneapolis
«Congé administratif» pour les agents impliqués
Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Rattrapage
Pour retrouver davantage de stabilité
Congédiement d'Eric Raymond: une «nouvelle voix» pour les gardiens du Tricolore
Un projet pilote pour les interventions auprès des personnes autistes
Rattrapage
Vidéo
AutSecours
Un projet pilote pour les interventions auprès des personnes autistes
Regarder9:11Philippe Cantin
Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique
Rattrapage
Soutenu financièrement par Jeff Bezos
Un documentaire sur Melania Trump qui fait polémique
Comment les athlètes gèrent-ils leurs familles?
Rattrapage
Jeux olympiques
Comment les athlètes gèrent-ils leurs familles?
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Rattrapage
Accord important entre l'Europe et l'Inde
«Le message que Mark Carney a lancé à Davos est entendu»
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Rattrapage
Propos sur les armes à feu
Les démocrates retournent les propos de Donald Trump contre lui
Jason Kenney veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur
Rattrapage
Ancien PM de l'Alberta
Jason Kenney veut ramener le mouvement conservateur vers la rigueur