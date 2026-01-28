Manifestation à l'hôtel de ville

Une manifestation de cols bleus qui s'est déroulée à l'hôtel de ville de Montréal, mercredi, a mené à la suspension des travaux du conseil municipal.

Les cols bleus se sont rendus sur place afin d'exprimer leur mécontentement en lien avec le cadre financier de la ville alors que les négociations pour le renouvellement de leur convention collective sont dans l'impasse depuis un an.

Si au départ les protestations se tenaient à l'extérieur, certains manifestants ont fini par s'introduire dans le bâtiment pour se faire entendre.

Écoutez Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, expliquer cette mobilisation au micro de Philippe Cantin.

Ce dernier assure que cette mobilisation s'est effectuée dans «le calme et la paix».