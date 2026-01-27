Accord important entre l'Europe et l'Inde

Il n'y a pas que le Canada qui recherche d'autres partenaires commerciaux que les États-Unis. L'Europe aussi. L’Europe vient d'ailleurs de conclure un important accord avec l’Inde.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

L’Europe vient de conclure un important accord avec l’Inde;

Le ministre canadien de l’Énergie Tim Hodgson entreprend une mission économique de trois jours en Inde en vue de préparer le terrain pour des accords commerciaux avec ce pays;

À surveiller mercredi les décisions de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale sur la fixation des taux d'intérêt.