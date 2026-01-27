Comment les athlètes gèrent-ils leur famille pendant les Jeux olympiques? Logistique des billets d’avion, accès aux compétitions, gestion du stress familial, soutien psychologique, etc.
Écoutez à ce sujet Philippe Gagnon, chroniqueur, analyste, animateur, conférencier invité et médaillé paralympiques.
Les sujets discutés
- Comment les athlètes gèrent-ils leur famille pendant les Jeux olympiques?
- Les billets pour assister aux compétitions représentent le poste de dépenses le plus important;
- Désigner un gestionnaire pour le voyage;
- Réduire les communications avec l'extérieur;
