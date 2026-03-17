L’urgence d’agir contre «l’autoroute de la mort»

La coroner Denise Langelier est à La commission pour discuter de la dangerosité persistante de l'autoroute 50.

Face aux nombreux accidents mortels causés par des collisions frontales, Me Langelier prône des solutions concrètes: l'installation de glissières de sécurité (câbles ou béton) ou l'élargissement des voies.

Malgré les coûts élevés et les reports gouvernementaux, elle souligne que seule une séparation physique des voies peut empêcher les tragédies liées à la distraction ou à la fatigue.

Écoutez Me Denyse Langelier, coroner, ainsi que des auditeurs, donner leur avis sur le sujet, mardi à La commission.