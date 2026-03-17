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Société
L’urgence d’agir contre «l’autoroute de la mort»

Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?

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Entendu dans

La commission

le 17 mars 2026 12:42

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Sécuriser la 50: glissières médianes ou élargissement à tout prix?
Les causes principales des accidents mortels incluent la distraction, les facultés affaiblies et l'aquaplaning, et les solutions proposées incluent aussi des campagnes de sensibilisation, radars photo et patrouilles accrues par la SQ. / trendobjects/ Adobe Stock

La coroner Denise Langelier est à La commission pour discuter de la dangerosité persistante de l'autoroute 50.

Face aux nombreux accidents mortels causés par des collisions frontales, Me Langelier prône des solutions concrètes: l'installation de glissières de sécurité (câbles ou béton) ou l'élargissement des voies.

Malgré les coûts élevés et les reports gouvernementaux, elle souligne que seule une séparation physique des voies peut empêcher les tragédies liées à la distraction ou à la fatigue. 

Écoutez Me Denyse Langelier, coroner, ainsi que des auditeurs, donner leur avis sur le sujet, mardi à La commission

«La seule façon d'empêcher les gens de traverser le milieu, c'est soit un terre-plein central ou encore des glissières de sécurité.»

Me Denyse Langelier

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