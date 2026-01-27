30 millions $ pour l'achat d'équipement

Le programme d’aide à l’achat d’équipement agricole du gouvernement du Québec a connu beaucoup de succès.
Écoutez à ce sujet Michel Brien, président de l’Union des producteurs agricoles de l’Estrie, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Les demandes pour la totalité des fonds ont été faites en six minutes;
- Doté initialement de 24 millions de dollars, le programme a été augmenté à 30 millions $;
- Environ 800 producteurs profiteront du programme sur un bassin de 18 000 fermes;
- Cette popularité illustre l’ampleur des besoins, la vigueur de l’agriculture québécoise, ainsi que la nécessité d’augmenter les fonds ou d’ajuster le pourcentage de subvention pour toucher plus d’agriculteurs.