Politique provinciale
30 millions $ pour l'achat d'équipement

Le gouvernement vient en aide aux agriculteurs

par 98.5

le 27 janvier 2026 16:26

Philippe Cantin
Le gouvernement vient en aide aux agriculteurs
Illustration d'une moissonneuse. / shocky/Adobe Stock

Le programme d’aide à l’achat d’équipement agricole du gouvernement du Québec a connu beaucoup de succès.

Écoutez à ce sujet Michel Brien, président de l’Union des producteurs agricoles de l’Estrie, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Les demandes pour la totalité des fonds ont été faites en six minutes;
  • Doté initialement de 24 millions de dollars, le programme a été augmenté à 30 millions $;
  • Environ 800 producteurs profiteront du programme sur un bassin de 18 000 fermes;
  • Cette popularité illustre l’ampleur des besoins, la vigueur de l’agriculture québécoise, ainsi que la nécessité d’augmenter les fonds ou d’ajuster le pourcentage de subvention pour toucher plus d’agriculteurs.

