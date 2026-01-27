L'industrie hôtelière du Québec sonne l'alarme face à l'abolition du volet montréalais du Programme de l'expérience québécoise (PEQ).

Selon Dominique Villeneuve, directrice générale de l'Association hôtelière du Grand Montréal, cette décision gouvernementale forcera le départ de centaines d'employés déjà formés, intégrés et francophones.

Un propriétaire d'hôtels montréalais prévoit déjà perdre le quart de ses effectifs, soit 160 employés, d'ici deux ans.

Écoutez Dominique Villeneuve aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'Association demande au gouvernement Legault d'instaurer une clause «grand-père» (de droits acquis) pour protéger les travailleurs actuels et de reconnaître l'hôtellerie comme un secteur d'exception.

Alors que le tourisme d'affaires et les congrès internationaux délaissent les États-Unis au profit de Montréal, l'industrie craint de ne plus avoir la capacité d'accueil nécessaire pour soutenir ce moteur économique majeur, qui représente 4,4 milliards de dollars en devises étrangères pour la province.