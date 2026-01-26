L’or a franchi un nouveau record de prix en atteignant 5 093$ dollars américains par once ce mois-ci, une hausse qui coïncide avec l’affaiblissement du dollar américain.

L'économiste Sébastien Mc Mahon soutient que cette baisse du dollar américain est directement liée au contexte politique qui rendrait moins attrayant le marché américain, jugé trop volatile.

Écoutez Sébastien Mc Mahon, stratège en chef chez Industrielle Alliance, discuter de cette hausse du prix de l'or, lundi, à La commission.