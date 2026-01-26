L’or a franchi un nouveau record de prix en atteignant 5 093$ dollars américains par once ce mois-ci, une hausse qui coïncide avec l’affaiblissement du dollar américain.
L'économiste Sébastien Mc Mahon soutient que cette baisse du dollar américain est directement liée au contexte politique qui rendrait moins attrayant le marché américain, jugé trop volatile.
Écoutez Sébastien Mc Mahon, stratège en chef chez Industrielle Alliance, discuter de cette hausse du prix de l'or, lundi, à La commission.
«Donald Trump est allé se mettre les deux pieds sur quelques lignes rouges si importantes depuis le début de l'année. Quand on menace de de se sortir de l'OTAN, plus ou moins... Quand on crée un conseil de la paix, quand on dit qu'on a besoin du Groenland. Vous savez, dans un environnement comme ça, on dirait que les investisseurs, surtout les investisseurs européens, réalisent que peut être qu'on est trop investi aux Etats-Unis.»