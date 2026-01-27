La position des ministres et députés dans la course à la chefferie de la CAQ se clarifie de plus en plus, alors que le caucus est réuni en congrès à Trois-Rivières.

Christine Fréchette a annoncé un peu plus tôt mardi avoir l'appui du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge.

Pendant que Fréchette cumule les appuis au Conseil des ministres, Bernard Drainville n'en compte qu'un seul : celui de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie.

Cette position «d'infériorité numérique» de Bernard Drainville laisse croire à Nathalie Normandeau que le candidat se retirera de la course avant son dénouement.

