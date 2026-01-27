 Aller au contenu
Politique provinciale
Course à la chefferie de la CAQ

«Je prédis que Bernard Drainville va se ralier avant la fin de la course»

par 98.5

0:00
9:49

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 janvier 2026 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'éditorial de Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La position des ministres et députés dans la course à la chefferie de la CAQ se clarifie de plus en plus, alors que le caucus est réuni en congrès à Trois-Rivières.

Christine Fréchette a annoncé un peu plus tôt mardi avoir l'appui du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge.

Pendant que Fréchette cumule les appuis au Conseil des ministres, Bernard Drainville n'en compte qu'un seul : celui de Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie.

Cette position «d'infériorité numérique» de Bernard Drainville laisse croire à Nathalie Normandeau que le candidat se retirera de la course avant son dénouement.

Écoutez les explications de l'animatrice de La commission, mardi, avec Philippe Cantin au Québec maintenant. 

«Il est en désavantage numérique et je ne crois pas qu'il réussira à remonter la pente, compte tenu de l'avance de Christine Fréchette et de l'appui tacite du bureau du premier ministre. [...] Quand je parle d'appui tacite, c'est que jamais Martin Koskinen ou monsieur Legault ne diront publiquement : "C'est notre candidate, c'est notre favorite". Mais les ministres autour de la table, eux, ont très bien compris le message.»

Nathalie Normandeau

Autres sujets abordés:

  • Le «bon côté» des tarifs américains;
  • Marwah Rizqy est-elle sur le point de faire son retour dans le caucus libéral?
  • François Legault restera-t-il député après la nomination du nouveau ou de la nouvelle cheffe de la CAQ.

