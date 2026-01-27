 Aller au contenu
Musique
Relation artiste-chanson-public

«C'est important de ne jamais perdre cette intimité» -Ingrid St-Pierre

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 janvier 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'auteure-compositrice et interprète Ingrid St-Pierre termine sa tournée solo à la Place des Arts, le 14 février, après près de deux ans de spectacles intimes où elle revisite ses chansons au piano.

Écoutez Ingrid St-Pierre parler de cette fin de tournée et de son lien avec ses chansons et le public avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • L'importance du lien avec ses chansons et le public;
  • L'importance des histoires partagées lors de rencontres après les concerts;
  • Elle est ambassadrice pour l'événement 12 février, j’achète un billet québécois, soutenu par La Vitrine.
  • Son processus créatif, nourri par la culture québécoise et des expériences personnelles annonce un futur album.

