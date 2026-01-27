Relation artiste-chanson-public

L'auteure-compositrice et interprète Ingrid St-Pierre termine sa tournée solo à la Place des Arts, le 14 février, après près de deux ans de spectacles intimes où elle revisite ses chansons au piano.
Écoutez Ingrid St-Pierre parler de cette fin de tournée et de son lien avec ses chansons et le public avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- L'importance du lien avec ses chansons et le public;
- L'importance des histoires partagées lors de rencontres après les concerts;
- Elle est ambassadrice pour l'événement 12 février, j’achète un billet québécois, soutenu par La Vitrine.
- Son processus créatif, nourri par la culture québécoise et des expériences personnelles annonce un futur album.