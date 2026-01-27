Le ministre appuie la candidate

La position des ministres et députés dans la course à la chefferie de la CAQ se clarifie de plus en plus, alors que le caucus est réuni en congrès du côté de Trois-Rivières.

Christine Fréchette a annoncé un peu plus tôt mardi avoir l'appui du ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge.

D'autres, comme le ministre Jonatan Julien ou la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Soucy, préfèrent rester neutres.

Écoutez le chef du bureau parlementaire de Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, en direct du caucus de la CAQ à Trois-Rivières.