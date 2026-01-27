Certains, dont le chroniqueur Jean-François Nadeau, du quotidien Le Devoir, estiment que la solitude est le «mal du siècle».
Écoutez Katia Gagnon aborder ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Le sujets discutés
- La solitude, le mal du siècle;
- Des applications chinoises vérifiant la vie des utilisateurs;
- Pas moins de 4,4 millions de personnes vivent seules au Canada;
- Le Québec vient au premier rang pour les personnes seules.
- La solitude prolongée est un enjeu de santé publique mondial.