Le mal du siècle: la solitude

par 98.5

0:00
6:06

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 janvier 2026 16:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
Le mal du siècle: la solitude
Société sous la loupe / Cogeco Média

Certains, dont le chroniqueur Jean-François Nadeau, du quotidien Le Devoir, estiment que la solitude est le «mal du siècle».

Écoutez Katia Gagnon aborder ce sujet au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Le sujets discutés

  • La solitude, le mal du siècle;
  • Des applications chinoises vérifiant la vie des utilisateurs;
  • Pas moins de 4,4 millions de personnes vivent seules au Canada;
  • Le Québec vient au premier rang pour les personnes seules.
  • La solitude prolongée est un enjeu de santé publique mondial.

