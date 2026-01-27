Les Canadiens de Montréal disposent de très peu de marge de manœuvre alors que ses rivaux de division, notamment les Sabres de Buffalo et les Bruins de Boston, enchaînent les succès.

Avec deux défaites consécutives contre des adversaires directs, le Tricolore glisse au premier rang des équipes repêchées, se retrouvant coincées entre des formations qui ne cessent de grimper au classement.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Un défi de taille attend toutefois le Bleu-Blanc-Rouge cette semaine avec des affrontements prévus contre les Golden Knights de Vegas, l'Avalanche du Colorado et les Sabres de Buffalo.

Autres sujets traités: