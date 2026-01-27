 Aller au contenu
Très peu de marge de manœuvre

La course aux séries se complique pour le Tricolore

par 98.5

le 27 janvier 2026 16:12

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
La course aux séries se complique pour le Tricolore
Les Canadiens de Montréal disposent de très peu de marge de manœuvre alors que ses rivaux de division, notamment les Sabres de Buffalo et les Bruins de Boston, enchaînent les succès.

Avec deux défaites consécutives contre des adversaires directs, le Tricolore glisse au premier rang des équipes repêchées, se retrouvant coincées entre des formations qui ne cessent de grimper au classement.

Écoutez le chroniqueur Meeker Guerrier aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Un défi de taille attend toutefois le Bleu-Blanc-Rouge cette semaine avec des affrontements prévus contre les Golden Knights de Vegas, l'Avalanche du Colorado et les Sabres de Buffalo.

Autres sujets traités:

  • Rocket de Laval: des inquiétudes entourant la stabilité de Jacob Fowler devant le filet;
  • Boxe: Christian Mbilli devient officiellement le champion des super-moyens de la WBC;
  • Tennis: Carlos Alcaraz se qualifie pour les demi-finales des Internationaux d’Australie, tandis que Coco Gauff subit une élimination frustrante.

