 Aller au contenu
Économie
Boycott des produits américains

Étiquetage flou: erreur humaine ou stratégie commerciale?

par 98.5

0:00
17:22

Entendu dans

La commission

le 26 janvier 2026 14:29

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Étiquetage flou: erreur humaine ou stratégie commerciale?
L'étiquetage des produits peut parfois porter à confusion sur leur provenance. / La Presse Canadienne

La confusion entourant l’étiquetage des produits complique le boycottage des produits américains par les consommateurs québécois.

Des brocolis étiquetés «du Québec», en plein hiver, ont d'ailleurs mis la puce à l'oreille d'une auditrice:«Sur un même brocoli, tu as l'étiquette bleue, qui dit produits des États-Unis, et tu as l'étiquette de l'entreprise qui commercialise ledit brocoli, qui est québécoise», explique la Commissaire Nathalie Normandeau.

Quelles sont les règles entourant l'affichage sur l'étiquetage des produits en épicerie?

Écoutez Guy Milette, vice-président exécutif de Courchesne Larose, discuter des réglementations sur l'étiquetage, lundi, à La commission.

«Si c'est une erreur d'étiquetage, il faut que ce soit une erreur humaine, puis il faut que ça soit prouvable. N'oubliez pas qu'avec avec le nouveau système de traçabilité que les entreprises doivent avoir, moi, quelqu'un débarque chez nous, je peux lui montrer les quatre derniers mois de tout ce qu'on a emballé puis d'où ça vient. On a un devoir d'entreprise d'être précis sur ce que l'on fait.»

Guy Milette

Vous aimerez aussi

Tensions canado-américaines: quand la politique s'invite dans les bureaux
Lagacé le matin
Tensions canado-américaines: quand la politique s'invite dans les bureaux
0:00
7:00
Un ménage canadien sur quatre compose avec l’insécurité alimentaire
Le Québec maintenant
Un ménage canadien sur quatre compose avec l’insécurité alimentaire
0:00
7:08

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Retour au bureau, astuces VPN et crédit TPS pour contrer l'inflation
Rattrapage
Les bonnes nouvelles
Retour au bureau, astuces VPN et crédit TPS pour contrer l'inflation
L'or de retour comme valeur refuge?
Rattrapage
Nouveau record de prix
L'or de retour comme valeur refuge?
Prix des vols: comment les algorithmes traquent vos recherches de billets
Rattrapage
Faut-il réglementer la tarification dynamique?
Prix des vols: comment les algorithmes traquent vos recherches de billets
Le Canadien doit-il annuler son match au Minnesota par solidarité?
Rattrapage
Sport et politique
Le Canadien doit-il annuler son match au Minnesota par solidarité?
Sondage Léger: un Montréalais sur quatre peinait à payer son loyer en 2025
Rattrapage
Crise du logement
Sondage Léger: un Montréalais sur quatre peinait à payer son loyer en 2025
Bonification du crédit TPS: l'impact de la nouvelle Allocation épicerie
Rattrapage
Marketing politique ou aide réelle?
Bonification du crédit TPS: l'impact de la nouvelle Allocation épicerie
CAQ: «Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il reste de la base caquiste»
Rattrapage
Course à la chefferie
CAQ: «Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il reste de la base caquiste»
Autobus scolaire: hausse de 15% des automobilistes ignorent les arrêts
Rattrapage
Non-respect de la sécurité des enfants
Autobus scolaire: hausse de 15% des automobilistes ignorent les arrêts
Hausse de l’achalandage au centre-ville de Montréal grâce au REM
Rattrapage
Soulagement des commerçants
Hausse de l’achalandage au centre-ville de Montréal grâce au REM
Bavures à Minneapolis: la Maison-Blanche accusée de falsifier l'histoire
Rattrapage
En direct du Minnesota
Bavures à Minneapolis: la Maison-Blanche accusée de falsifier l'histoire
Exo supprime 11% de ses effectifs face à une situation budgétaire difficile
Rattrapage
73 postes concernés
Exo supprime 11% de ses effectifs face à une situation budgétaire difficile
Nathalie Normandeau met un terme aux rumeurs de Luc Ferrandez
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
Nathalie Normandeau met un terme aux rumeurs de Luc Ferrandez
Pepsi veut rendre hommage au Canada avec un soda à l’érable
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Pepsi veut rendre hommage au Canada avec un soda à l’érable
3,8 millions $: ce que doivent les camionneurs à rabais aux remorqueurs
Rattrapage
Dépannages
3,8 millions $: ce que doivent les camionneurs à rabais aux remorqueurs