Boycott des produits américains

La confusion entourant l’étiquetage des produits complique le boycottage des produits américains par les consommateurs québécois.

Des brocolis étiquetés «du Québec», en plein hiver, ont d'ailleurs mis la puce à l'oreille d'une auditrice:«Sur un même brocoli, tu as l'étiquette bleue, qui dit produits des États-Unis, et tu as l'étiquette de l'entreprise qui commercialise ledit brocoli, qui est québécoise», explique la Commissaire Nathalie Normandeau.

Quelles sont les règles entourant l'affichage sur l'étiquetage des produits en épicerie?

Écoutez Guy Milette, vice-président exécutif de Courchesne Larose, discuter des réglementations sur l'étiquetage, lundi, à La commission.