Contrôlé par des proches du président

L'État de la Californie a lancé une enquête sur TikTok pour censure de «contenus critiques envers Trump».

Des utilisateurs de TikTok ont notamment affirmé que leurs contenus concernant ICE, la police de l'Immigration, et le dossier Epstein avaient été censurés sur la plateforme.

En réaction à ces constats, le gouverneur Gavin Newsom a déclaré que la Californie allait enquêter afin de déterminer si TikTok avait enfreint la loi de l'État.

