Pire bilan depuis la révolution de 1979

Selon le Courrier international, la répression en Iran aurait fait plus de 30 000 morts les 8 et 9 janvier dernier. On parle du pire massacre depuis la révolution de 1979.

Des sources locales avancent même qu'ils s'agiraient plutôt de 36 000 morts.

Ces chiffres ne sont que des estimations pour le moment,

