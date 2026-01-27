 Aller au contenu
Société
Régulation du diabète et la perte de poids

Ozempic: le «miracle» doux-amer de l'animateur Frédéric Bisson

par 98.5

0:00
17:32

Entendu dans

La commission

le 27 janvier 2026 14:35

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

et autres

L'Ozempic est un médicament très populaire pour la régulation du diabète et la perte de poids. / mbruxelle / Adobe Stock

L'Ozempic est un médicament très populaire pour la régulation du diabète et la perte de poids.

L’animateur Frédéric Bisson, de l’émission L'Outaouais maintenant au 104,7, livre un témoignage percutant sur son utilisation de l’Ozempic pour traiter son diabète.

Bien qu'il qualifie les résultats sur son taux de sucre de «miraculeux», il ne cache pas les effets secondaires éprouvants qu'il a subis, incluant des nausées sévères et une fatigue extrême durant le premier mois de traitement. 

Plus frappant encore, il décrit une perte totale du plaisir de manger, transformant son rapport à la nourriture de façon radicale.

Écoutez Frédéric Bisson aborder le tout, mardi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'animateur exprime son inquiétude quant à la dépendance psychologique au médicament pour ceux qui n'ont pas changé leurs habitudes de vie.

