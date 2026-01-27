L'Ozempic est un médicament très populaire pour la régulation du diabète et la perte de poids.

L’animateur Frédéric Bisson, de l’émission L'Outaouais maintenant au 104,7, livre un témoignage percutant sur son utilisation de l’Ozempic pour traiter son diabète.

Bien qu'il qualifie les résultats sur son taux de sucre de «miraculeux», il ne cache pas les effets secondaires éprouvants qu'il a subis, incluant des nausées sévères et une fatigue extrême durant le premier mois de traitement.

Plus frappant encore, il décrit une perte totale du plaisir de manger, transformant son rapport à la nourriture de façon radicale.

Écoutez Frédéric Bisson aborder le tout, mardi après-midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

L'animateur exprime son inquiétude quant à la dépendance psychologique au médicament pour ceux qui n'ont pas changé leurs habitudes de vie.