Utilisé lors de la capture de Maduro

Donald Trump a révélé l'existence d'un nouveau type d'arme électromagnétique utilisée le 3 janvier dernier lors de l'opération qui a conduit à l'arrestation de Nicolas Maduro.
Le «Discombobulator» serait en mesure de paralyser les systèmes de défense, mais aussi les humains.
Bien que ce type de système existent déjà depuis des années, l'arme des américians aurait l'avantage d'être portative, selon certaines sources.
Écoutez Michel Maisonneuve, lieutenant général à la retraite, parler de cette arme dévoilé par Donald Trump à La commission.
«Lors de la capture de Nicolas Maduro, l'un de ses gardes du corps a rapporté une expérience terrifiante. Il avait l'impression que sa tête allait exploser, et il s'est mis à saigner du nez et à vomir du sang. Ils ont été complètement neutralisés [...] Ça serait causé par des des micro-ondes qui sont sur hautes fréquences, des fréquences qu'on entend pas.»
Autres sujets abordés:
