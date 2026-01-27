 Aller au contenu
Politique internationale
Utilisé lors de la capture de Maduro

«Discombobulator»: quelle est cette nouvelle arme secrète de l'armée américaine?

le 27 janvier 2026 14:39

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
«Discombobulator»: quelle est cette nouvelle arme secrète de l'armée américaine?
Le président Donald Trump, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth et le chef d'état-major des armées, le général Dan Caine, saluent une équipe de l'armée transportant le cercueil recouvert du drapeau contenant les restes de l'interprète civil Ayad Mansoor Sakat. / AP Photo/Evan Vucci

Donald Trump a révélé l'existence d'un nouveau type d'arme électromagnétique utilisée le 3 janvier dernier lors de l'opération qui a conduit à l'arrestation de Nicolas Maduro.

Le «Discombobulator» serait en mesure de paralyser les systèmes de défense, mais aussi les humains. 

Bien que ce type de système existent déjà depuis des années, l'arme des américians aurait l'avantage d'être portative, selon certaines sources. 

Écoutez Michel Maisonneuve, lieutenant général à la retraite, parler de cette arme dévoilé par Donald Trump à La commission.

«Lors de la capture de Nicolas Maduro, l'un de ses gardes du corps a rapporté une expérience terrifiante. Il avait l'impression que sa tête allait exploser, et il s'est mis à saigner du nez et à vomir du sang. Ils ont été complètement neutralisés [...] Ça serait causé par des des micro-ondes qui sont sur hautes fréquences, des fréquences qu'on entend pas.»

Michel Maisonneuve sur le «Discombobulator»

Autres sujets abordés:

  • Jonatan Julien, ministre des Transports, annonce un coût estimé entre sept et 11 milliards de dollars pour le projet du troisième lien Québec-Lévis.

