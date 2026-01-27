Sécurité et standards en question

Le Réseau express métropolitain (REM) subit d’importants ralentissements entre Deux-Montagnes et Bois-Francs à la suite de la découverte d'un bris de rail à la station Bois-Franc.

Claudia Néron, porte-parole chez Pulsar, explique que cette défaillance, une première pour le nouveau réseau, est attribuable aux températures glaciales du week-end.

Bien que les installations respectent les plus hauts standards de l'industrie, les réparations forcent une circulation sur voie unique.

Luc Ferrandez exprime ses doutes quant à la qualité des matériaux et à la robustesse du système de caténaires face aux rigueurs de l'hiver québécois.

Écoutez Claudia Néron, porte-parole opérationnelle chez Pulsar, donner les détails, mardi à La commission.