Après les fiascos Phénix et SAAQclic...

Le gouvernement fédéral fait face à une crise majeure touchant le versement des prestations de la Sécurité de la vieillesse.

Conçue par IBM, la nouvelle plateforme informatique multiplie les erreurs: retards de paiement ou versements excédentaires réclamés ultérieurement.

Selon Me Gilles Levasseur, ce «nouveau Phénix» résulte d'une inadéquation entre un logiciel générique international et la complexité spécifique des lois sociales canadiennes.

Le manque de personnel qualifié et l'absence de tests en milieu restreint avant le déploiement national aggravent la situation, laissant des milliers d'aînés dans l'incertitude financière.

Écoutez Me Gilles Levasseur, professeur de gestion et de droit à l’Université d’Ottawa, expliquer le tout, mardi, à La commission.