Société
Le REM «trois saisons», enquête à Tremblant et les dilemmes de François Legault

La commission

le 27 janvier 2026 12:20

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le REM «trois saisons», enquête à Tremblant et les dilemmes de François Legault
En ouverture de La Commission, Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent plusieurs dossiers chauds.

D'abord, la Sûreté du Québec installe un poste de commandement à Mont-Tremblant pour relancer l'enquête sur la disparition mystérieuse de Liam Thomas, un an après les faits.

Parallèlement, les animateurs fustigent les pannes de rails sur le nouveau tronçon du REM, déplorant un manque d'expertise malgré l'histoire ferroviaire du pays.

Enfin, les Commissaires débattent de l'avenir de François Legault: devrait-il rester simple député pour toucher son indemnité de départ de 300 000 $ ou quitter la vie politique dès la nomination d'un nouveau chef?

Écoutez la discussion entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mardi, en ouverture de La commission

