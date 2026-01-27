 Aller au contenu
Politique internationale
Une ville terrorisée

Tensions à Minneapolis: l'immigration au cœur de la crise scolaire

par 98.5

Entendu dans

La commission

le 27 janvier 2026 12:44

Avec

Any Guillemette
Any Guillemette
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Any Guillemette / Cogeco Média

En direct de Minneapolis, la journaliste Annie Guillemette témoigne d'un climat de stress extrême et d'une ville «apocalyptique».

Elle rapporte que les directions d'écoles, notamment privées, doivent renforcer leur sécurité face aux agents de l'ICE qui patrouillent pour arrêter les parents d'élèves immigrants.

Cette situation crée une éducation à deux vitesses: les élèves blancs fréquentent les classes, tandis que les enfants racisés restent confinés chez eux, terrorisés. 

Écoutez Any Guillemette, journaliste Cogeco média, en direct de Minneapolis, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Les directions d'écoles s'organisent, elles augmentent leurs mesures de sécurité parce qu'il y a beaucoup d'agents de l'ICE qui circulent autour des écoles pour arrêter les parents qui viennent porter les enfants.»

Any Guillemette

