Une ville terrorisée

En direct de Minneapolis, la journaliste Annie Guillemette témoigne d'un climat de stress extrême et d'une ville «apocalyptique».

Elle rapporte que les directions d'écoles, notamment privées, doivent renforcer leur sécurité face aux agents de l'ICE qui patrouillent pour arrêter les parents d'élèves immigrants.

Cette situation crée une éducation à deux vitesses: les élèves blancs fréquentent les classes, tandis que les enfants racisés restent confinés chez eux, terrorisés.

Écoutez Any Guillemette, journaliste Cogeco média, en direct de Minneapolis, mardi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.