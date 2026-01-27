État lamentable de nos infrastructures

Le vétuste Institut universitaire en santé mentale Douglas a été le théâtre d’une importante inondation causée par le froid extrême, transformant des laboratoires en véritable «chutes du Niagara».

Alors que les infrastructures de santé au Québec tombent en ruine, le centre Douglas, un leader mondial dans son domaine, n’y échappe pas.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre l'ampleur des dégâts: des plafonds qui s'effondrent sous le poids de l'eau et des équipements scientifiques de pointe menacés.

Des employés déplorent que ce bâtiment - datant de 1890 - soit au bout de son histoire.

Malgré un projet de reconstruction annoncé en 2022, le dossier semble être sur la glace, laissant les chercheurs et les étudiants composer avec des installations désuètes et même des problèmes de vermine...

Écoutez le chercheur principal en neuroscience à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, Sylvain Williams, commenter la situation, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.