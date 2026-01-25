Samedi soir à Boston

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-3 face aux Bruins de Boston samedi soir, malgré un tour du chapeau de l'attaquant Cole Caufield.
Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque.
«Ça fait donc deux défaites du Canadien cette semaine. Et la fiche du Canadien, lorsqu'on joue contre des équipes qui nous courent après, elle n’est pas bonne. Donc, ce matin, le Canadien qui est maintenant septième dans les équipes repêchées. Donc, on n'est plus dans les trois premières positions.»