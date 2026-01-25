Samedi soir à Boston

Les Canadiens de Montréal se sont inclinés par la marque de 4-3 face aux Bruins de Boston samedi soir, malgré un tour du chapeau de l'attaquant Cole Caufield.

Écoutez Jean-François Baril brosser le portrait de cette rencontre, dimanche, lors de son bilan de l'actualité sportive au micro de Denis Lévesque.