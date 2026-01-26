 Aller au contenu
Filosa en rafale

par 98.5

0:00
13:12

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 26 janvier 2026 21:23

Avec

Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Carson Soucy passe des Rangers aux Islanders de New York
Il s'agit d'une rare transaction entre les deux équipes de New York. / AP Photo/Nick Wass

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive du 26 janvier en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.

Les sujets abordés :

  • Est-ce qu'il y a encore de la place dans l'alignement du Tricolore pour Patrik Laine ?
  • Retour sur l'entraînement de lundi des Canadiens de Montréal ;
  • Le défenseur Carson Soucy passe d'une équipe new-yorkaise à une autre ;
  • Austin Mack libéré par les Alouettes ;
  • CF Montréal : comment développer la relève quand tu n'as pas d'équipe de réserve ?
  • Jeremy rend hommage à Mario Brisebois.

