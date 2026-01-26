Filosa en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive du 26 janvier en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à Bonsoir les sportifs.
Les sujets abordés :
- Est-ce qu'il y a encore de la place dans l'alignement du Tricolore pour Patrik Laine ?
- Retour sur l'entraînement de lundi des Canadiens de Montréal ;
- Le défenseur Carson Soucy passe d'une équipe new-yorkaise à une autre ;
- Austin Mack libéré par les Alouettes ;
- CF Montréal : comment développer la relève quand tu n'as pas d'équipe de réserve ?
- Jeremy rend hommage à Mario Brisebois.