En vue de la date limite des transactions

Les Canadiens font toujours partie du portrait des séries, mais de justesse. Cette situation peut soulever un questionnement sur la pertinence, pour Kent Hughes et Jeff Gorton, d'aller chercher du renfort.

Et si les Canadiens vont sur le marché, quel joueur devraient-ils cibler ?

Et après, quels joueurs pouvons-nous donner en échange ?

Écoutez à ce sujet Mario Langlois, animateur des Amateurs de sports, au micro de Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.