En vue de la date limite des transactions

Les Canadiens font toujours partie du portrait des séries, mais de justesse. Cette situation peut soulever un questionnement sur la pertinence, pour Kent Hughes et Jeff Gorton, d'aller chercher du renfort.
Et si les Canadiens vont sur le marché, quel joueur devraient-ils cibler ?
Et après, quels joueurs pouvons-nous donner en échange ?
Écoutez à ce sujet Mario Langlois, animateur des Amateurs de sports, au micro de Philippe Cantin, lundi, au Québec maintenant.
«La confiance de Martin St-Louis est limitée envers Arber Xhekaj. Il ne joue pas en désavantage numérique. À un moment donné, il va falloir se brancher sur lui et Struble. Soit on passe à autre chose, soit on croit que le sommet qu'on projette est atteignable et qu'ils peuvent aller plus loin. Si on croit qu'ils peuvent progresser, ça aiguille ta transaction. Mais pour l'instant, le temps de glace et l'alternance entre les deux nous parlent. »