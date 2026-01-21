Le triomphe des Canadiens contre le Wild

Tout le monde a sa petite idée relativement à la performance des Canadiens de Montréal contre le Wild du Minnesota. Et Antoine Roussel a été épaté.
Écoutez l'ancien joueur et analyste Antoine Roussel commenter la situation des Canadiens de Montréal au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Rien de moins que le meilleur match des Canadiens de la saison;
- Roussel a vu tout ce qu'il voulait voir, ou presque;
- «On était en mode séries»
- Juraj Slafkovsky peut jouer à toutes les sauces;
- Cole Caufield et Lane Hutson voulaient bien faire devant l'équipe du DG de l'équipe américaine qui les a ignorés;